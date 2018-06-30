Імпорт природного газу за рік зменшився на 57% (інфографіка)

Додано: Вів 10 лип, 2018 10:53

Из графика всё прекрасно видно.

Прошлогодний отопительный сезон закончили на уровне 8,2 млрд кубов, и пришлось набирать до уровня 16,5 млрд.

Этот сезон окончили ещё ниже - 7,7 млрд кубов, а значит и до уровня 16 млрд придется покупать ещё больше.

К тому же цена на газ в прошлом году была ниже, а в этом выше.

Как ни крути, а валюты на закупку газа за бугром всё равно придется потратить больше чем в прошлом году.