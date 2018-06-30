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Імпорт природного газу за рік
зменшився на 57% (інфографіка)

Імпорт природного газу за рік зменшився на 57% (інфографіка)
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:53

  Shram написав:Из графика всё прекрасно видно.
Прошлогодний отопительный сезон закончили на уровне 8,2 млрд кубов, и пришлось набирать до уровня 16,5 млрд.
Этот сезон окончили ещё ниже - 7,7 млрд кубов, а значит и до уровня 16 млрд придется покупать ещё больше.
К тому же цена на газ в прошлом году была ниже, а в этом выше.
Как ни крути, а валюты на закупку газа за бугром всё равно придется потратить больше чем в прошлом году.


Дополню анализ - не забываем еще о беспрецедентной акции "Прикрути" в разгар холодов в первой половине марта. В квартирах температуру опустили на 2 градуса, а некоторые учреждения вообще не работали - например, школы.

Плюс более низкие (критически низкие) остатки в ПХГ, как вы отметили.

Вот вам и все падение импорта... На перемогу не тянет
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