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Найцікавіша крадіжка біткойнів: двоє затримані, один...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 лип, 2018 06:41
Пропонуємо до обговорення:
Двоє підозрюваних заарештовані, а поліція округу Санта-Клара оголосила в розшук третього грабіжника. Група нібито вкрала комп'ютер, на якому були біткойни вартістю 10 000 доларів.
Дивися повний текст Найцікавіша крадіжка біткойнів: двоє затримані, один грабіжник все ще на волі
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R2
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Додано: Вів 10 лип, 2018 06:41
Эти биткоины это полная лажа. Столько случаев краж и пропажи их. Не приживутся они
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andrval235
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Додано: Вів 10 лип, 2018 07:53
andrval235 написав:
Эти биткоины это полная лажа. Столько случаев краж и пропажи их. Не приживутся они
Наличку и с карт каждый день миллионами воруют)
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Vint
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