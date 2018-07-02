Про це свідчить митна статистика Державної фіскальної служби України (ДФС).
Дивися повний текст Україна потроїла експорт металобрухту.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 08:14
Україна потроїла експорт металобрухту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна потроїла експорт металобрухту.
Додано: Вів 10 лип, 2018 08:33
sal
Металлургический комбинат в Приднестровье (не помню, в каком городе) строился специально под переработку металлолома еще при СССР - потому нынешнее направление экспорта металлолома определяется решениями, принятыми еще в 80-е. Другое дело, что по документам покупатели этого металлолома - как не Багамы, так Швейцария (видел грузовые таможенные таможенные декларации), получатель все равно - Молдова
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