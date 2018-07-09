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Україна потроїла
експорт металобрухту

Україна потроїла експорт металобрухту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:14

Україна потроїла експорт металобрухту

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить митна статистика Державної фіскальної служби України (ДФС).

Дивися повний текст Україна потроїла експорт металобрухту.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:33

sal

Металлургический комбинат в Приднестровье (не помню, в каком городе) строился специально под переработку металлолома еще при СССР - потому нынешнее направление экспорта металлолома определяется решениями, принятыми еще в 80-е. Другое дело, что по документам покупатели этого металлолома - как не Багамы, так Швейцария (видел грузовые таможенные таможенные декларации), получатель все равно - Молдова
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:04

Re: Україна потроїла експорт металобрухту

бред какойто или проще говоря зрада чистой воды. Меди например у нас не добывают, а вот продавать лом меди на эк порт что бы потом свои же эту же медь і портировали , ак при этом наши кабели идут на экспорт в Эмираты Германию и не только удивительно
свинорыл
yama
 
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