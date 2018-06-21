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Ілон Маск створив підводний
човен з труби від ракети

Ілон Маск створив підводний човен з труби від ракети
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:19

Ілон Маск створив підводний човен з труби від ракети

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск опублікував відео випробувань невеликого підводного човна

Дивися повний текст Ілон Маск створив підводний човен з труби від ракети.
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