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Кенія роздаватиме
інтернет з повітряних куль

Кенія роздаватиме інтернет з повітряних куль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:34

Кенія роздаватиме інтернет з повітряних куль

Пропонуємо до обговорення:
Конкретних дат реалізація поки немає, проте уряд сподівається представити його перші результати до 2020 року.

Дивися повний текст Кенія роздаватиме інтернет з повітряних куль.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:34

Интересно, это действительно социальный проект правительства или они, как и наши, просто пилят бабло?
max_us_ua
 
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