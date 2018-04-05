Конкретних дат реалізація поки немає, проте уряд сподівається представити його перші результати до 2020 року.
Дивися повний текст Кенія роздаватиме інтернет з повітряних куль.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 08:34
Кенія роздаватиме інтернет з повітряних куль
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кенія роздаватиме інтернет з повітряних куль.
Додано: Вів 10 лип, 2018 08:34
Интересно, это действительно социальный проект правительства или они, как и наши, просто пилят бабло?
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