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Президент Євроради: "Північний потік – 2" – це помилка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 лип, 2018 08:40
Пропонуємо до обговорення:
Про це Туск заявив на саміті Україна-ЄС.
Дивися повний текст Президент Євроради: \"Північний потік – 2\" – це помилка
.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 08:40
кто ошибся?
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