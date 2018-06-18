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Президент Євроради: "Північний
потік – 2" – це помилка

Президент Євроради: "Північний потік – 2" – це помилка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:40

Президент Євроради: "Північний потік – 2" – це помилка

Пропонуємо до обговорення:
Про це Туск заявив на саміті Україна-ЄС.

Дивися повний текст Президент Євроради: \"Північний потік – 2\" – це помилка.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:40

кто ошибся?
sal
 
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Помилка!? Каже той хто за бортом!
shterpakmaryan
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