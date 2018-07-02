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Обсяг товарообігу між Україною
та ЄС досягає 42% - Порошенко

Обсяг товарообігу між Україною та ЄС досягає 42% - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:46

Обсяг товарообігу між Україною та ЄС досягає 42% - Порошенко

Пропонуємо до обговорення:
Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час спільного брифінгу з головою Європейської ради Дональдом Туском і президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером.

Дивися повний текст Обсяг товарообігу між Україною та ЄС досягає 42% - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:46

42% товарооборота с ЕС это больше или меньше чем в 2013 году, в евро.
mikola963
 
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