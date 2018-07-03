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Київавтодор замовив ремонт зливової каналізації на 133...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 09:12
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з результатами тендеру, роботи мають бути виконані до кінця 2020 р.
Дивися повний текст Київавтодор замовив ремонт зливової каналізації на 133 млн грн
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Додано: Вів 10 лип, 2018 09:12
не ремонт, а прокладка новой за такие деньги
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