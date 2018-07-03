RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Київавтодор замовив ремонт
зливової каналізації на 133...

Київавтодор замовив ремонт зливової каналізації на 133...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:12

Київавтодор замовив ремонт зливової каналізації на 133...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з результатами тендеру, роботи мають бути виконані до кінця 2020 р.

Дивися повний текст Київавтодор замовив ремонт зливової каналізації на 133 млн грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83069
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:12

не ремонт, а прокладка новой за такие деньги
sal
 
Повідомлень: 2714
З нами з: 25.03.16
Подякував: 381 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: laa1999, sal, valme і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ремонт доріг: неефективні регіони позбавлять частини...
R2 » Пон 09 лип, 2018 12:12
8 267
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 10:29
alexeyss2008
"Укравтодор" оголосив тендер на ремонт автодороги...
R2 » Чет 05 лип, 2018 07:44
3 115
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 18:53
myshapiton
Київавтодор планує відремонтувати одну із вулиць за 19,5...
R2 » Вів 03 лип, 2018 09:03
3 124
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 10:13
Sharpe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57790)
10.07.2018 11:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.