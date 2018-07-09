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Українців чекають нові ціни
на газ: скільки доведеться...

Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:18

Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться...

Пропонуємо до обговорення:
Вже у жовтні, згідно з різними пропозиціями, вартість блакитного палива для українців може зрости до 9,6-11,4 грн/куб.

Дивися повний текст Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться платити.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:18

Крутое правительство. Продают украинский газ в Европу, а потом гонят его обратно с транспортной надбавкой.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:34

Re: Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться..

  ygn написав:Крутое правительство. Продают украинский газ в Европу, а потом гонят его обратно с транспортной надбавкой.

Все намного проще… Никто ничего не гонит с Европы. Населению будут продавать газ украинской добычи вперемешку с российским, но по цене немецкого хаба, еще и с транспортировкой.
valme
 
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