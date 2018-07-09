Вже у жовтні, згідно з різними пропозиціями, вартість блакитного палива для українців може зрости до 9,6-11,4 грн/куб.
Дивися повний текст Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться платити.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 10:18
Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться...
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Дивися повний текст Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться платити.
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:18
Крутое правительство. Продают украинский газ в Европу, а потом гонят его обратно с транспортной надбавкой.
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:34
Re: Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться..
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:46
Re: Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться..
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