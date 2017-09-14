Вже у жовтні, згідно з різними пропозиціями, вартість блакитного палива для українців може зрости до 9,6-11,4 грн/куб.
Дивися повний текст Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться платити.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 10:18
Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться платити.
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:18
Крутое правительство. Продают украинский газ в Европу, а потом гонят его обратно с транспортной надбавкой.
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:34
Re: Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться..
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:46
Re: Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться..
Додано: Вів 10 лип, 2018 12:53
Re: Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться..
Да сказки всё это. Пока выборы не пройдут, никто не рискнёт повысить цену, да ещё на +70%. Сейчас страху по всем СМИ нагонят, а потом опять перемога - мы достигли договорённостей, мы смогли, ми сдобули...
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:25
Re: Лохов чекають нові ціни на газ: скільки доведеться...
Безмолвие порождает новое давление.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:34
Позвольте вас поправить:
населению будут продавать газ украинской добычи вперемешку с российким по цене немецкого хаба с транспортировкой, разбадяжив его на 20%.
Итого, профит следующий:
- наценка к себестоимости украинского газа к цене российского - 250%
- наценка перемешаного газа к цене немецкого хаба - 30%
- наценка за псевдо-транспортировку 20%
- разбавление газа азотом - 20%.
Итого 2,5 * 1,3 * 1,2 * 1,2 = 4,7. 470% составляет наценка барыг! 82% в цене газа, который вы потребляете, вы отдаете цепочке воров, стоящих от добычи до поставки в производственной цепи.
Статья 13 Конституции Украины:
Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.
Звучит сегодня как издевательство...
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:45
У нас есть праздник, День конституции, но нет исполняемой конституции уровня государства, по примеру США. И прав относительно статей конституции граждане не имеют.
Black Jack - White Business
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