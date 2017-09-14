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Українців чекають нові ціни
на газ: скільки доведеться...

Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:18

Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться...

Пропонуємо до обговорення:
Вже у жовтні, згідно з різними пропозиціями, вартість блакитного палива для українців може зрости до 9,6-11,4 грн/куб.

Дивися повний текст Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться платити.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:18

Крутое правительство. Продают украинский газ в Европу, а потом гонят его обратно с транспортной надбавкой.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:34

Re: Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться..

  ygn написав:Крутое правительство. Продают украинский газ в Европу, а потом гонят его обратно с транспортной надбавкой.

Все намного проще… Никто ничего не гонит с Европы. Населению будут продавать газ украинской добычи вперемешку с российским, но по цене немецкого хаба, еще и с транспортировкой.
valme
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:46

Re: Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться..

  valme написав:Все намного проще… Никто ничего не гонит с Европы. Населению будут продавать газ украинской добычи вперемешку с российским, но по цене немецкого хаба, еще и с транспортировкой.

всё еще проще, это выдумки "обозревателя".
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:53

Re: Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться..

Да сказки всё это. Пока выборы не пройдут, никто не рискнёт повысить цену, да ещё на +70%. Сейчас страху по всем СМИ нагонят, а потом опять перемога - мы достигли договорённостей, мы смогли, ми сдобули...
flashgingo
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:25

Re: Лохов чекають нові ціни на газ: скільки доведеться...

People машет и улыбается.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 10 лип, 2018 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:34

  valme написав:
  ygn написав:Крутое правительство. Продают украинский газ в Европу, а потом гонят его обратно с транспортной надбавкой.

Все намного проще… Никто ничего не гонит с Европы. Населению будут продавать газ украинской добычи вперемешку с российским, но по цене немецкого хаба, еще и с транспортировкой.


Позвольте вас поправить:

населению будут продавать газ украинской добычи вперемешку с российким по цене немецкого хаба с транспортировкой, разбадяжив его на 20%.

Итого, профит следующий:
- наценка к себестоимости украинского газа к цене российского - 250%
- наценка перемешаного газа к цене немецкого хаба - 30%
- наценка за псевдо-транспортировку 20%
- разбавление газа азотом - 20%.

Итого 2,5 * 1,3 * 1,2 * 1,2 = 4,7. 470% составляет наценка барыг! 82% в цене газа, который вы потребляете, вы отдаете цепочке воров, стоящих от добычи до поставки в производственной цепи.

Статья 13 Конституции Украины:
Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.

Звучит сегодня как издевательство...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:45

  zРадио написав:Статья 13 Конституции Украины:
Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.

Звучит сегодня как издевательство...

У нас есть праздник, День конституции, но нет исполняемой конституции уровня государства, по примеру США. И прав относительно статей конституции граждане не имеют.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:54

  flashgingo написав:Да сказки всё это. Пока выборы не пройдут, никто не рискнёт повысить цену, да ещё на +70%. Сейчас страху по всем СМИ нагонят, а потом опять перемога - мы достигли договорённостей, мы смогли, ми сдобули...

Можно например напугать повышением на 70%, а потом показать "перемогу", и повысить "всего" на 60%.
И выписать Гройсмэну, Коболеву и Витренко ещё по пару лямов зелени и по броневичку
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:03

  Вкладчик1234 написав:Можно например напугать повышением на 70%, а потом показать "перемогу", и повысить "всего" на 60%.

Станом на зараз так і виглядає.Наша пропозиція ХАБ0,пропозиція МВФ - ХАБ+.
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