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Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:43
flashgingo написав:
Да сказки всё это. Пока выборы не пройдут, никто не рискнёт повысить цену, да ещё на +70%.
Повысят, просто в процессе торгов на какой-то компромиссной цифре повышения сойдутся (в диапазоне 20-30%). Зато тогда будет транш от МВФ и курс более оптимистический, чем в случае без транша.
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