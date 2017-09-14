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Українців чекають нові ціни
на газ: скільки доведеться...

Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:43

Re: Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться..

  flashgingo написав:Да сказки всё это. Пока выборы не пройдут, никто не рискнёт повысить цену, да ещё на +70%.
Повысят, просто в процессе торгов на какой-то компромиссной цифре повышения сойдутся (в диапазоне 20-30%). Зато тогда будет транш от МВФ и курс более оптимистический, чем в случае без транша.
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да какие выборы, ребятки , уже бюлетени печатают , за того кого нужно, не смейтесь сами с себя, или петя власть отдаст ))
Buddy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:43

чего ещё ждать от антинародной власти...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:45

Re: Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться..

Тем временем, активно закупаются бронированные авто. Желательно Кадиллак, не менее 300тыс. Надо до подорожания успеть, потом будет поздно :) "Бегите, Шура, бегите"
"Але щоб захистити населення від високих тарифів"- аааа, так все для нас, для нашего блага, а я то думал- челом бью, грешен... Театр абсурда
Востаннє редагувалось holodlar в Вів 10 лип, 2018 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:48

Кончилось время депозитов, кончилось время паразитов...
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серенький
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Независимая Украина ради кредитов от МВФ, которые в основном разворуется правительством (судя по их декларациям и декларациям их родственников), готова нагнуть население раком.
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  Тракторист написав:чего ещё ждать от антинародной власти...


нет антинародной были попередники, а сейчас у власти настоящие патриоты...правда не страны, а своего собственного кармана, но то такэ..

фас!
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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