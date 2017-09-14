Повысят, просто в процессе торгов на какой-то компромиссной цифре повышения сойдутся (в диапазоне 20-30%). Зато тогда будет транш от МВФ и курс более оптимистический, чем в случае без транша.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 16:43
Re: Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться..
Повысят, просто в процессе торгов на какой-то компромиссной цифре повышения сойдутся (в диапазоне 20-30%). Зато тогда будет транш от МВФ и курс более оптимистический, чем в случае без транша.
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:39
да какие выборы, ребятки , уже бюлетени печатают , за того кого нужно, не смейтесь сами с себя, или петя власть отдаст ))
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:45
Re: Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться..
Тем временем, активно закупаются бронированные авто. Желательно Кадиллак, не менее 300тыс. Надо до подорожания успеть, потом будет поздно "Бегите, Шура, бегите"
"Але щоб захистити населення від високих тарифів"- аааа, так все для нас, для нашего блага, а я то думал- челом бью, грешен... Театр абсурда
Востаннє редагувалось holodlar в Вів 10 лип, 2018 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:48
Кончилось время депозитов, кончилось время паразитов...
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:20
Независимая Украина ради кредитов от МВФ, которые в основном разворуется правительством (судя по их декларациям и декларациям их родственников), готова нагнуть население раком.
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:55
нет антинародной были попередники, а сейчас у власти настоящие патриоты...правда не страны, а своего собственного кармана, но то такэ..
фас!
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