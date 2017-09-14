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Українців чекають нові ціни
на газ: скільки доведеться...

Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:45

Re: Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться..

Тем временем, активно закупаются бронированные авто. Желательно Кадиллак, не менее 300тыс. Надо до подорожания успеть, потом будет поздно :) "Бегите, Шура, бегите"
"Але щоб захистити населення від високих тарифів"- аааа, так все для нас, для нашего блага, а я то думал- челом бью, грешен... Театр абсурда
Востаннє редагувалось holodlar в Вів 10 лип, 2018 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:45

Re: Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться..

  zРадио написав:населению будут продавать газ украинской добычи вперемешку с российким по цене немецкого хаба с транспортировкой, разбадяжив его на 20%.

вы добавляйте "наверно", "возможно", "скорее всего", т.к. это ваши предположения.
а то создаётся впечатление, что именно вы бадяжить будете и у вас есть такая возможность.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 22:04

  Pegasmaster написав:
  zРадио написав:населению будут продавать газ украинской добычи вперемешку с российким по цене немецкого хаба с транспортировкой, разбадяжив его на 20%.

вы добавляйте "наверно", "возможно", "скорее всего", т.к. это ваши предположения.
а то создаётся впечатление, что именно вы бадяжить будете и у вас есть такая возможность.


Есть замеры калорийности газа, подаваемого на плиты в квартиры, в том числе Киева.

Не поленитесь и найдите в интернете!

Я не говорил, что это делает лично Порошенко, или Коболев. Поэтому я и написал о цепочке воров на разных этапах поставки продукта. Тоже не поленитесь почитать, и найдете в посте выше!
zРадио
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  #<12
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