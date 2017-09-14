Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться...
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Тем временем, активно закупаются бронированные авто. Желательно Кадиллак, не менее 300тыс. Надо до подорожания успеть, потом будет поздно "Бегите, Шура, бегите" "Але щоб захистити населення від високих тарифів"- аааа, так все для нас, для нашего блага, а я то думал- челом бью, грешен... Театр абсурда
Востаннє редагувалось holodlar в Вів 10 лип, 2018 17:50, всього редагувалось 1 раз.
AlifeSoft написав:При 12 за куб, окупаемость тепловых насосов упадет до 3-3.5 лет. Все таки Порошенко - это украинский Шарль де Голль и лучший Президент за всю 6-ти тысячелетнюю историю Украины.
Ага. А если цены на газ поднять до 36 грн/кубометр, предварительно разбодяжив его так, что литр воды в чайнике не закипит даже за 45 минут, окупаемость тепловых насосов упадёт до 1 года. И ПАПа будет гением экономики 21 века.
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Serg-ik написав:Ага. А если цены на газ поднять до 36 грн/кубометр, предварительно разбодяжив его так, что литр воды в чайнике не закипит даже за 45 минут, окупаемость тепловых насосов упадёт до 1 года. И ПАПа будет гением экономики 21 века.