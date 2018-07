Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться...

Додано: Сер 11 лип, 2018 10:24

sequence написав: AlifeSoft написав: Вы же не хотел деление на провайдеров с абонплатой и рынок поставщиков, как в Европе. Жрите теперь госмонополию, только не обляпайтесь. Вы же не хотел деление на провайдеров с абонплатой и рынок поставщиков, как в Европе. Жрите теперь госмонополию, только не обляпайтесь. чота меня госмонополия при кровавом убийце студентов вполне устраивала. А "рынок провайдеров" - это вообще невероятная фигня: вы еще предложите частному домохозяйству покупать газ напрямую на хабе в Австрии. Вы, вероятно, путаете с поставщиками интернета, где новый кабель завел - и готово: бесплатное подключение, все дела. По поводу ПОПы - лучшего теплового насоса в истории Украины можете не сомневаться, что цены на электричество подымут так, что кондерчиком особо не погреешься. чота меня госмонополия при кровавом убийце студентов вполне устраивала. А "рынок провайдеров" - это вообще невероятная фигня: вы еще предложите частному домохозяйству покупать газ напрямую на хабе в Австрии. Вы, вероятно, путаете с поставщиками интернета, где новый кабель завел - и готово: бесплатное подключение, все дела. По поводу ПОПы - лучшего теплового насоса в истории Украины можете не сомневаться, что цены на электричество подымут так, что кондерчиком особо не погреешься.



Выше 3 грн за Квт.ч поднять не смогут, так как будет как с Укртелекомом. Выгоднее будет установить ветряк и комплект аккумуляторов. Выше 3 грн за Квт.ч поднять не смогут, так как будет как с Укртелекомом. Выгоднее будет установить ветряк и комплект аккумуляторов.

