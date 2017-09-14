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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 10:09
AlifeSoft шановний, в украине понятие рынка можно отнести только к бабкам продающим овощи стихийно. украина и рынок чего-либо это несовместимые понятия. не надо тут ляля про европу. госмонополии нет в украине по определению не на что, тк как за гос стоят вполне себе конкретные лица вроде фирташа и прочих.
Додано: Сер 11 лип, 2018 10:14
чота меня госмонополия при кровавом убийце студентов вполне устраивала. А "рынок провайдеров" - это вообще невероятная фигня: вы еще предложите частному домохозяйству покупать газ напрямую на хабе в Австрии. Вы, вероятно, путаете с поставщиками интернета, где новый кабель завел - и готово: бесплатное подключение, все дела. По поводу ПОПы - лучшего теплового насоса в истории Украины можете не сомневаться, что цены на электричество подымут так, что кондерчиком особо не погреешься.
Додано: Сер 11 лип, 2018 10:24
Выше 3 грн за Квт.ч поднять не смогут, так как будет как с Укртелекомом. Выгоднее будет установить ветряк и комплект аккумуляторов.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 10:36
Дешевый укр. газ был при злочинной власти. Сейчас укр. газ стоит 7 тыс. 629 гривен за тысячу кубометров (без НДС)
Теперь понятно, что 11 тыс. для населения это реальная минимальная стоимость.
Додано: Сер 11 лип, 2018 10:45
Re: Українців чекають нові ціни на газ: скільки доведеться..
ненене, в интернете это работает не так.
если вы что-то безапелляционно утверждаете, еще и жирным шрифтом выделяете, то приводите пруфы именно вы. а то каждый товарищ с бугра будет что-то рассказывать и всем инет шерстить, выяснять правда или нет.
это также ваши предположения и домыслы.
короче, только ситхи всё возводят в абсолют.
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:31
даЙОшь себестоимость в студию, включая инверторы и без "зелОных" тарыфив. Посоветуйте - а мне, на 17ти этажку ветряк на крышу xерануть или включить на кухне вентилятор на который будут дуть тепловой насос?
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