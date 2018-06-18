Через збій не працювали банкомати, термінали самообслуговування.
Дивися повний текст Робота банкоматів і терміналів відновлена - Приватбанк.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 10:32
Робота банкоматів і терминалів відновлена - Приватбанк
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Робота банкоматів і терміналів відновлена - Приватбанк.
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:32
"Причиной стало обновление системы безопасности ПриватБанка".А ночью нельзя было обновить систему безопасности? Ах да- рабочий день в 18-00 заканчивается, надо было обновить перед уходом с рабочего места. Прекрасный госбанк в лучших традициях совдепии. Спасибо хоть не в пятницу вечером обновляли а то бы в понедельник все сделали, суб-воскр выходные
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