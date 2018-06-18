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Робота банкоматів і терминалів
відновлена - Приватбанк

Робота банкоматів і терминалів відновлена - Приватбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:32

Робота банкоматів і терминалів відновлена - Приватбанк

Пропонуємо до обговорення:
Через збій не працювали банкомати, термінали самообслуговування.

Дивися повний текст Робота банкоматів і терміналів відновлена - Приватбанк.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:32

"Причиной стало обновление системы безопасности ПриватБанка".А ночью нельзя было обновить систему безопасности? Ах да- рабочий день в 18-00 заканчивается, надо было обновить перед уходом с рабочего места. Прекрасный госбанк в лучших традициях совдепии. Спасибо хоть не в пятницу вечером обновляли а то бы в понедельник все сделали, суб-воскр выходные
holodlar
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:34

То магистральные каналы связи, то обновление безопасности... Уж определились бы. А переключение на резервные каналы - в автоматическом режиме - не более минуты, в ручном- ну пусть 15 мин, и то , если нужно читать инструкцию...
pobytt
 
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