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Справа на $14 млн: у США священик
з України потрапив під...

Справа на $14 млн: у США священик з України потрапив під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:39

Справа на $14 млн: у США священик з України потрапив під...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст Справа на $14 млн: у США священик з України потрапив під суд за участь у масштабній кіберафері.
R2
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