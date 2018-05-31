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Американські банкіри порадили, яку валюту купувати у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:40
Пропонуємо до обговорення:
Фінансові аналітики склали список валют, які найдоречніше скуповувати у разі настання світової рецесії та економічної кризи.
Дивися повний текст Американські банкіри порадили, яку валюту купувати у разі світової кризи
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