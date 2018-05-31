RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Американські банкіри порадили,
яку валюту купувати у...

Американські банкіри порадили, яку валюту купувати у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:40

Американські банкіри порадили, яку валюту купувати у...

Пропонуємо до обговорення:
Фінансові аналітики склали список валют, які найдоречніше скуповувати у разі настання світової рецесії та економічної кризи.

Дивися повний текст Американські банкіри порадили, яку валюту купувати у разі світової кризи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83072
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд Австралії закупить американські безпілотники на $5...
R2 » Сер 27 чер, 2018 14:15
1 54
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 14:15
Im_A
Рада прийняла закон "Про валюту" 1, 2
R2 » Чет 21 чер, 2018 21:04
11 804
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 16:56
Dear_Sir
Київський ТРЦ "Республіка" не захотіли купувати навіть...
R2 » Чет 31 тра, 2018 08:43
2 192
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 11:35
Obval_Defoltovich

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57803)
10.07.2018 13:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.