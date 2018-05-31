Фінансові аналітики склали список валют, які найдоречніше скуповувати у разі настання світової рецесії та економічної кризи.
Дивися повний текст Американські банкіри порадили, яку валюту купувати у разі світової кризи.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 11:40
Американські банкіри порадили, яку валюту купувати у...
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Дивися повний текст Американські банкіри порадили, яку валюту купувати у разі світової кризи.
Додано: Вів 10 лип, 2018 12:53
Та да, только на американский торговій баланс, динамику долга и бюджетній дефицит не смотрите, а так все классно
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:25
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как размер амерского госдолга вижу, так страшно становится, что сразу за рос.рублем бегу, и вам советую
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