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В Україні створюють
вертолітну поліцію

В Україні створюють вертолітну поліцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:25

В Україні створюють вертолітну поліцію

Пропонуємо до обговорення:
Працювати планують на 55 геликоптерах з Франції.

Дивися повний текст В Україні створюють вертолітну поліцію.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:25

..вероятно на ремонт битых Приусов уже "положили с большим прибором", - наступает очередь "мочить" Эйрбасы?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:34

Это гениально! Раньше был вертолет у Янека и он свалил успешно. Теперь вертолетов хватит для эвакуации верхушки с семьями, а для виду вертолеты будут куплены на благо народа. Да и я готов к бану. :)
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:36

Re: аватария

Чем они блокировать собираются? на нужных улицах
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:58

рюкзакову паліцію створили, тепер час вертольотної. малодец сировар, микитить у рехформах!
noyesnoyes
 
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