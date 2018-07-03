Працювати планують на 55 геликоптерах з Франції.
Дивися повний текст В Україні створюють вертолітну поліцію.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 12:25
В Україні створюють вертолітну поліцію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні створюють вертолітну поліцію.
Додано: Вів 10 лип, 2018 12:25
..вероятно на ремонт битых Приусов уже "положили с большим прибором", - наступает очередь "мочить" Эйрбасы?!...
Додано: Вів 10 лип, 2018 12:34
Это гениально! Раньше был вертолет у Янека и он свалил успешно. Теперь вертолетов хватит для эвакуации верхушки с семьями, а для виду вертолеты будут куплены на благо народа. Да и я готов к бану.
Додано: Вів 10 лип, 2018 12:58
рюкзакову паліцію створили, тепер час вертольотної. малодец сировар, микитить у рехформах!
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:21
С початку ходять з протянутою рукою,а потім мільярди викидають у повітря.Що більше нінащо витратить кошти?
Додано: Вів 10 лип, 2018 21:56
Re: В Україні створюють вертолітну поліцію
зрада, это тотальная зрада.
всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает.
Додано: Сер 11 лип, 2018 07:11
Ага, то есть мы уже не бедовые и пора выделить 15 млрд на вертолеты? А внешних долгов уже нет да?
Додано: Сер 11 лип, 2018 07:27
Походу бырыги уже в другой реальности живут где более насущных вопросов чем с*** бюджетные деньги нет. Дно.
ДС мне друг, но истина дороже
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