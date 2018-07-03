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В Україні створюють
вертолітну поліцію

В Україні створюють вертолітну поліцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:25

В Україні створюють вертолітну поліцію

Пропонуємо до обговорення:
Працювати планують на 55 геликоптерах з Франції.

Дивися повний текст В Україні створюють вертолітну поліцію.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:25

..вероятно на ремонт битых Приусов уже "положили с большим прибором", - наступает очередь "мочить" Эйрбасы?!...
maestro71
 
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Это гениально! Раньше был вертолет у Янека и он свалил успешно. Теперь вертолетов хватит для эвакуации верхушки с семьями, а для виду вертолеты будут куплены на благо народа. Да и я готов к бану. :)
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рюкзакову паліцію створили, тепер час вертольотної. малодец сировар, микитить у рехформах!
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:21

С початку ходять з протянутою рукою,а потім мільярди викидають у повітря.Що більше нінащо витратить кошти?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:56

Re: В Україні створюють вертолітну поліцію

  maestro71 написав:..вероятно на ремонт битых Приусов уже "положили с большим прибором", - наступает очередь "мочить" Эйрбасы?!...

  sena_2008atp написав:С початку ходять з протянутою рукою,а потім мільярди викидають у повітря.Що більше нінащо витратить кошти?
  noyesnoyes написав:рюкзакову паліцію створили, тепер час вертольотної. малодец сировар, микитить у рехформах!

зрада, это тотальная зрада.
всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает.
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Ага, то есть мы уже не бедовые и пора выделить 15 млрд на вертолеты? А внешних долгов уже нет да?
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Походу бырыги уже в другой реальности живут где более насущных вопросов чем с*** бюджетные деньги нет. Дно.
ДС мне друг, но истина дороже
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:26

Ждем разбитые вертолеты по опыту приусов.
deniska
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Ждем новые селфи с вертолетов в Инстаграме... :wink:
qwas
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