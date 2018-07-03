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В Україні створюють вертолітну поліцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 11:27
хм.. а курсы пЕлотов тоже полугодичные, как у патрульных будут? и зп тоже 9К? а текущий ремонт б/у вертолетов, снятых с эксплуатации из-за проблем с редуктором, хдэ в таком количестве будут осуществлять? а посадочные площатки для гвинтокрылов будут при каждом участке или на крыше линейного отделения? Вот же, блин, покращуватели - устали, бедолаги в пробках стоять, теперь на дачу будут за госсчет летать
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