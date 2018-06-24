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Roshen судиться з російськими кондитерами через цукерки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 13:23
Пропонуємо до обговорення:
Москалевський додав, що засідання по «Рачках» відбуваються у суді Вашингтону.
Дивися повний текст Roshen судиться з російськими кондитерами через цукерки «Рачки» — президент компанії
.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 13:23
Рошен встал на рачки.
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