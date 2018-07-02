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Названо суму річного обсягу
нелегальної торгівлі в Україні

Названо суму річного обсягу нелегальної торгівлі в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:57

Названо суму річного обсягу нелегальної торгівлі в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Основні з них - підакцизна продукція, побутова техніка, одяг, взуття, мобільні телефони та комп'ютерна техніка.

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