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Названо суму річного обсягу нелегальної торгівлі в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:57
Пропонуємо до обговорення:
Основні з них - підакцизна продукція, побутова техніка, одяг, взуття, мобільні телефони та комп'ютерна техніка.
Дивися повний текст Названо суму річного обсягу нелегальної торгівлі в Україні
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