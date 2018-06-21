Метою законопроекту є вдосконалення основ правового регулювання органічного виробництва
Дивися повний текст Рада ухвалила закон про маркування органічної продукції.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 14:14
Рада ухвалила закон про маркування органічної продукції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила закон про маркування органічної продукції.
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:24
sal, так-так, українські бабушкі тільки те й роблять, що ставлять на пляшки з домашнім молоком чи сиром маркування "Органічна продукція".
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:35
Деньги в бюджет будут собирать и новая возможность "порешать вопросы"..
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:54
"штраф за реалізацію продукції з органічним державним логотипом за відсутності сертифіката для юросіб – в розмірі восьми мінімальних заробітних плат (МЗП)," для юросіб це не гроші. Рішати нічого.
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:07
Нужно в принципе запрещать маркировку органической продукции.
Точно так же, как запрещать маркировку "Не содержит ГМО".
Все организмы на Земле содержат гены, и все они генно-модифицированы в процессе эволюции.
А улучшенные свойства организмов для сельского хозяйства получают как с помощью ручной генной модификации, так и с помощью ручной селекции.
Безграмотность потребителя позволяет лживым маркетологам искажать действительность, подчеркивая якобы органическое происхождение их продуктов, и отражая это в его стоимости (добавляя 20-100%).
Что-то я не видел маркировок "не содержит селективно выведенных организмов" на продукции, которую позиционируют органической.
Видимо, кто-то в ВР и профильных регуляторах в доле...
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