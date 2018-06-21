RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада ухвалила закон про
маркування органічної продукції

Рада ухвалила закон про маркування органічної продукції
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:14

Рада ухвалила закон про маркування органічної продукції

Пропонуємо до обговорення:
Метою законопроекту є вдосконалення основ правового регулювання органічного виробництва

Дивися повний текст Рада ухвалила закон про маркування органічної продукції.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83083
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:14

бабушек штрафовать будут?
sal
 
Повідомлень: 2723
З нами з: 25.03.16
Подякував: 381 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:24

sal, так-так, українські бабушкі тільки те й роблять, що ставлять на пляшки з домашнім молоком чи сиром маркування "Органічна продукція".
Sharpe
 
Повідомлень: 199
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:35

Деньги в бюджет будут собирать и новая возможность "порешать вопросы"..
germ
 
Повідомлень: 78
З нами з: 09.05.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:54

"штраф за реалізацію продукції з органічним державним логотипом за відсутності сертифіката для юросіб – в розмірі восьми мінімальних заробітних плат (МЗП)," для юросіб це не гроші. Рішати нічого.
sdmitruk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 290
З нами з: 11.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:07

Нужно в принципе запрещать маркировку органической продукции.

Точно так же, как запрещать маркировку "Не содержит ГМО".

Все организмы на Земле содержат гены, и все они генно-модифицированы в процессе эволюции.

А улучшенные свойства организмов для сельского хозяйства получают как с помощью ручной генной модификации, так и с помощью ручной селекции.

Безграмотность потребителя позволяет лживым маркетологам искажать действительность, подчеркивая якобы органическое происхождение их продуктов, и отражая это в его стоимости (добавляя 20-100%).

Что-то я не видел маркировок "не содержит селективно выведенных организмов" на продукции, которую позиционируют органической.

Видимо, кто-то в ВР и профильных регуляторах в доле...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 74
З нами з: 02.05.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:27

Буде нове знак-чудо так шо практіческі нікто не веріть, не знаєт чому...половіна сої на Украіне е ҐМО (заказаной соі), а воду купляеш зо знаком "Не ҐМО". СОветскій союз ^2. Нікто не знает, нікто не веріть но новий знак закон прїнятий. Можна буде на тому врать взяткі:)
panleszek1
 
Повідомлень: 16
З нами з: 01.02.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:27

Буде нове знак-чудо так шо практіческі нікто не веріть, не знаєт чому...половіна сої на Украіне е ҐМО (заказаной соі), а воду купляеш зо знаком "Не ҐМО". СОветскій союз ^2. Нікто не знает, нікто не веріть но новий знак закон прїнятий. Можна буде на тому врать взяткі:)
panleszek1
 
Повідомлень: 16
З нами з: 01.02.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antikkristall і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада зробила крок до посилення покарання за п'яну їзду
R2 » Сер 04 лип, 2018 12:16
3 125
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 18:01
galex
Рада ухвалила закон для відновлення кредитування...
R2 » Вів 03 лип, 2018 12:02
2 96
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 12:58
fishman
Рада прийняла закон "Про валюту" 1, 2
R2 » Чет 21 чер, 2018 21:04
11 807
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 16:56
Dear_Sir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3035)
10.07.2018 18:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.