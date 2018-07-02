На теперішній час компанія вже завершила ребрендинг п'яти АЗС.
Дивися повний текст \"Укрнафта\" має намір вкласти 380 млн грн в ребрендинг 50 своїх АЗС.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 14:42
"Укрнафта" має намір вкласти 380 млн грн в ребрендинг 50...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрнафта\" має намір вкласти 380 млн грн в ребрендинг 50 своїх АЗС.
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