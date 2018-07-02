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"Укрнафта" має намір вкласти
380 млн грн в ребрендинг 50...

"Укрнафта" має намір вкласти 380 млн грн в ребрендинг 50...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:42

"Укрнафта" має намір вкласти 380 млн грн в ребрендинг 50...

Пропонуємо до обговорення:
На теперішній час компанія вже завершила ребрендинг п'яти АЗС.

Дивися повний текст \"Укрнафта\" має намір вкласти 380 млн грн в ребрендинг 50 своїх АЗС.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:42

8 млн. на АЗС?
sal
 
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