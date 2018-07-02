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Українці тепер зможуть
обмінювати земельні ділянки

Українці тепер зможуть обмінювати земельні ділянки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:15

Українці тепер зможуть обмінювати земельні ділянки

Пропонуємо до обговорення:
"За" проголосували 236 народних депутатів.

Дивися повний текст Українці тепер зможуть обмінювати земельні ділянки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:15

"Обмін Ділянок" скоро в всіх містах!!
shterpakmaryan
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:00

Ага-ага. Обменяю участок в Конче Заспе на участок на Луне с Вашей доплатой.
По факту - это легализация продажи земли.
Nickoss1
 
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