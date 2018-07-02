"За" проголосували 236 народних депутатів.
Дивися повний текст Українці тепер зможуть обмінювати земельні ділянки.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 15:15
Українці тепер зможуть обмінювати земельні ділянки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці тепер зможуть обмінювати земельні ділянки.
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:00
Ага-ага. Обменяю участок в Конче Заспе на участок на Луне с Вашей доплатой.
По факту - это легализация продажи земли.
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