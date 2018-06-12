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Голова ради НБУ сумнівається
в можливості зниження...

Голова ради НБУ сумнівається в можливості зниження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:21

Голова ради НБУ сумнівається в можливості зниження...

Пропонуємо до обговорення:
У річному вимірі (червень-2018 до червня-2017) інфляція сповільнилася до 9,9%.

Дивися повний текст Голова ради НБУ сумнівається в можливості зниження інфляції в поточному році.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:21

сумнівається! це мягко кажучи.А чується як ніколи !
shterpakmaryan
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