У річному вимірі (червень-2018 до червня-2017) інфляція сповільнилася до 9,9%.
Дивися повний текст Голова ради НБУ сумнівається в можливості зниження інфляції в поточному році.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 15:21
Голова ради НБУ сумнівається в можливості зниження...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова ради НБУ сумнівається в можливості зниження інфляції в поточному році.
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