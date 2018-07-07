Завод буде побудований у вільній економічній зоні Шанхая.
Дивися повний текст Tesla має намір побудувати в Китаї завод з випуску 500 тисяч авто на рік.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:32
Tesla має намір побудувати в Китаї завод з випуску 500...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla має намір побудувати в Китаї завод з випуску 500 тисяч авто на рік.
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:32
сидят в сумашедших долгах по строительству старых заводов..
планы не выполняются..
убытки из квартала в квартал ростут..
на тебе..еще сотни миллионов на новые заводы?
|