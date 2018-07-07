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Tesla має намір побудувати в
Китаї завод з випуску 500...

Tesla має намір побудувати в Китаї завод з випуску 500...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:32

Tesla має намір побудувати в Китаї завод з випуску 500...

Пропонуємо до обговорення:
Завод буде побудований у вільній економічній зоні Шанхая.

Дивися повний текст Tesla має намір побудувати в Китаї завод з випуску 500 тисяч авто на рік.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:32

сидят в сумашедших долгах по строительству старых заводов..
планы не выполняются..
убытки из квартала в квартал ростут..
на тебе..еще сотни миллионов на новые заводы?
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:45

Стратегия простая - доведение до ума старых проектов за счёт средств, вкладываемых в новые. И,конечно, главное - побольше пиара.
warlamp
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