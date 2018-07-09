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Частку РФ у проекті заводу ядерного палива в Україні...
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:09
Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія China Nuclear Fuel Corporation висловила зацікавленість у викупі російської частки (50% мінус 1 акція) в проекті будівництва заводу ядерного палива на території України.
Дивися повний текст Частку РФ у проекті заводу ядерного палива в Україні хоче викупити Китай
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:09
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