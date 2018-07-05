RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо дату, коли в аеропорт
Бориспіль запустять поїзд

Названо дату, коли в аеропорт Бориспіль запустять поїзд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:13

Названо дату, коли в аеропорт Бориспіль запустять поїзд

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов.

Дивися повний текст Названо дату, коли в аеропорт Бориспіль запустять поїзд.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83086
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:13

"Уже построено 1400 м" - да пишите уже в мм... так солиднее звучать будет; "Также уже определена марка стали пролетных строений" - наверно суперкомпьютер год работал выдал наконец результат; Какие еще достижения в таком прямо вселенском проекте?
Cactus
 
Повідомлень: 780
З нами з: 26.08.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 41 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
H&M оголосив дату відкриття першого магазину в Україні
R2 » Вів 10 лип, 2018 18:26
2 21
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 18:28
trololo
Названо суму річного обсягу нелегальної торгівлі в Україні
R2 » Вів 10 лип, 2018 13:57
0 23
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 13:57
R2
Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві 1, 2, 3
R2 » Чет 05 лип, 2018 12:07
23 1541
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 10:34
Подолянин

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57822)
10.07.2018 19:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.