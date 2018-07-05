Про це повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов.
Дивися повний текст Названо дату, коли в аеропорт Бориспіль запустять поїзд.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:13
Названо дату, коли в аеропорт Бориспіль запустять поїзд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо дату, коли в аеропорт Бориспіль запустять поїзд.
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:13
"Уже построено 1400 м" - да пишите уже в мм... так солиднее звучать будет; "Также уже определена марка стали пролетных строений" - наверно суперкомпьютер год работал выдал наконец результат; Какие еще достижения в таком прямо вселенском проекте?
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