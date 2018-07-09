Про це йдеться в офіційному прес-релізі H&M у вівторок, 10 липня.
Дивися повний текст H&M оголосив дату відкриття першого магазину в Україні.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:26
H&M оголосив дату відкриття першого магазину в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст H&M оголосив дату відкриття першого магазину в Україні.
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:26
постепенно европейские компании расширяют свой рынок сбыта не территории Украины, вытесняя местных производителей.
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:28
список вытесняемых производителей в студию
главное оружие рашистов - ложь
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