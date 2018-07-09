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H&M оголосив дату відкриття
першого магазину в Україні

H&M оголосив дату відкриття першого магазину в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:26

H&M оголосив дату відкриття першого магазину в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в офіційному прес-релізі H&M у вівторок, 10 липня.

Дивися повний текст H&M оголосив дату відкриття першого магазину в Україні.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:26

постепенно европейские компании расширяют свой рынок сбыта не территории Украины, вытесняя местных производителей.
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:28

  link654 написав:постепенно европейские компании расширяют свой рынок сбыта не территории Украины, вытесняя местных производителей.


список вытесняемых производителей в студию
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trololo
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