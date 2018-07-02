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H&M оголосив дату відкриття першого магазину в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:26
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в офіційному прес-релізі H&M у вівторок, 10 липня.
Дивися повний текст H&M оголосив дату відкриття першого магазину в Україні
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R2
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:26
постепенно европейские компании расширяют свой рынок сбыта не территории Украины, вытесняя местных производителей.
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link654
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:28
link654 написав:
постепенно европейские компании расширяют свой рынок сбыта не территории Украины, вытесняя местных производителей.
список вытесняемых производителей в студию
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 10 лип, 2018 21:44
trololo написав: link654 написав:
постепенно европейские компании расширяют свой рынок сбыта не территории Украины, вытесняя местных производителей.
список вытесняемых производителей в студию
Заедьте на Барабашова в Харькове и увидите, сколько там цеховщиков продают одежду. По крайней мере так было раньше. По поводу украинских производителей я не в курсе, уже давно не живу в Украине. Помню что носки украинского производства были неплохие и копеечные.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 21:46
link654 написав: trololo написав: link654 написав:
постепенно европейские компании расширяют свой рынок сбыта не территории Украины, вытесняя местных производителей.
список вытесняемых производителей в студию
Заедьте на Барабашова в Харькове и увидите, сколько там цеховщиков продают одежду. По крайней мере так было раньше. По поводу украинских производителей я не в курсе, уже давно не живу в Украине. Помню что носки украинского производства были неплохие и копеечные.
носки в безопастности
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 10 лип, 2018 21:58
link654 написав: trololo написав: link654 написав:
постепенно европейские компании расширяют свой рынок сбыта не территории Украины, вытесняя местных производителей.
список вытесняемых производителей в студию
Заедьте на Барабашова в Харькове и увидите, сколько там цеховщиков продают одежду. По крайней мере так было раньше. По поводу украинских производителей я не в курсе, уже давно не живу в Украине. Помню что носки украинского производства были неплохие и копеечные.
Ага, помню рынок Барабашова, корейцев больше чем местных и все из Китая. Там отечественные товары и не ночевали.
Хотя бы один пример привели, какое местное производство вытеснил европейский производитель. Скорее наоборот, сборку ряда импортной техники сюда перенесли. Так что выдумываете.
А носки украинского производства никуда не пропали.
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Faceless
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