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H&M оголосив дату відкриття
першого магазину в Україні

H&M оголосив дату відкриття першого магазину в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:26

H&M оголосив дату відкриття першого магазину в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в офіційному прес-релізі H&M у вівторок, 10 липня.

Дивися повний текст H&M оголосив дату відкриття першого магазину в Україні.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:26

постепенно европейские компании расширяют свой рынок сбыта не территории Украины, вытесняя местных производителей.
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:28

  link654 написав:постепенно европейские компании расширяют свой рынок сбыта не территории Украины, вытесняя местных производителей.


список вытесняемых производителей в студию
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trololo
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:44

  trololo написав:
  link654 написав:постепенно европейские компании расширяют свой рынок сбыта не территории Украины, вытесняя местных производителей.


список вытесняемых производителей в студию


Заедьте на Барабашова в Харькове и увидите, сколько там цеховщиков продают одежду. По крайней мере так было раньше. По поводу украинских производителей я не в курсе, уже давно не живу в Украине. Помню что носки украинского производства были неплохие и копеечные.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:46

  link654 написав:
  trololo написав:
  link654 написав:постепенно европейские компании расширяют свой рынок сбыта не территории Украины, вытесняя местных производителей.


список вытесняемых производителей в студию


Заедьте на Барабашова в Харькове и увидите, сколько там цеховщиков продают одежду. По крайней мере так было раньше. По поводу украинских производителей я не в курсе, уже давно не живу в Украине. Помню что носки украинского производства были неплохие и копеечные.


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trololo
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:58

Re: H&M оголосив дату відкриття першого магазину в Україні

link654 написав:
  trololo написав:
  link654 написав:постепенно европейские компании расширяют свой рынок сбыта не территории Украины, вытесняя местных производителей.


список вытесняемых производителей в студию


Заедьте на Барабашова в Харькове и увидите, сколько там цеховщиков продают одежду. По крайней мере так было раньше. По поводу украинских производителей я не в курсе, уже давно не живу в Украине. Помню что носки украинского производства были неплохие и копеечные.


Ага, помню рынок Барабашова, корейцев больше чем местных и все из Китая. Там отечественные товары и не ночевали.

Хотя бы один пример привели, какое местное производство вытеснил европейский производитель. Скорее наоборот, сборку ряда импортной техники сюда перенесли. Так что выдумываете.

А носки украинского производства никуда не пропали.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 07:10

  trololo написав:
  link654 написав:постепенно европейские компании расширяют свой рынок сбыта не территории Украины, вытесняя местных производителей.


список вытесняемых производителей в студию

Наши производители и так вытесненные в онлайн, кто захочет тот найдет - например гранд.юа. НМ им не конкурент - очень дорого.
BIGor
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