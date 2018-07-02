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Китайці не справляються з
ремонтом української дороги

Китайці не справляються з ремонтом української дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:05

Китайці не справляються з ремонтом української дороги

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив радник голови «Укравтодору» Олександр Кава.

Дивися повний текст Китайці не справляються з ремонтом української дороги.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:05

гыыыы зато укравтодор справится на 100%, такой кусок пирога в 42 млн евро потеряли...
kentavr
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