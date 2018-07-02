Про це заявив радник голови «Укравтодору» Олександр Кава.
Дивися повний текст Китайці не справляються з ремонтом української дороги.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 20:05
Китайці не справляються з ремонтом української дороги
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Дивися повний текст Китайці не справляються з ремонтом української дороги.
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:05
гыыыы зато укравтодор справится на 100%, такой кусок пирога в 42 млн евро потеряли...
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